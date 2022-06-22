ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по школе в поселке Торез в ДНР

При ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по населенному пункту Торез в ДНР ракетой «Точка-У» повреждены административные здания, школа и другие объекты инфраструктуры. Об этом 22 июня говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел 21 июня. Военные эксперты зафиксировали повреждения по четырем адресам. Так, разрушения отмечены в школе, многоквартирном жилом доме, двух гаражных и административных помещениях.

Ранее 22 июня ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка, было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

В результате обстрела были ранены двое сотрудников предприятия «Донэлектроавтотранс».

21 июня украинские боевики обстреляли Кременную и Рубежное в Луганской Народной Республике ракетами «Точка-У». При этом ракеты не смогли поразить цели, как планировали националисты, потому что были сбиты российской системой противовоздушной обороны.

20 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в республике за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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