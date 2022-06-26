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На Украине повреждены или уничтожены 152 объекта ЮНЕСКО

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Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
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В период с 24 февраля на Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

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«Культурное наследие во всех его формах ни при каких обстоятельствах не должно подвергаться нападкам», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. По ее словам, ценные культурные ценности должны быть защищены в соответствии с международным договором.

Отмечается, что в основном разрушены религиозные сооружения. Тридцать из них были историческими зданиями, остальные — культурными центрами, памятниками, либо музеями и библиотеками. В основном они находились в Киеве, Харькове и Донецке.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Верховная рада Украины обратилась в Организацию Объединенных Наций о лишении России статуса члена в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

По словам депутата рады Алексея Гончаренко, на Украине уничтожено более 250 культурных памятников, в том числе церкви, музеи, памятники, театры.

При этом не раз фиксировались удары именно ВСУ по жилым постройкам и даже церквям. Так, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры горящей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) церкви в селе Варваровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). По словам Зименкина, в церкви могли быть беженцы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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