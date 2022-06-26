На Украине повреждены или уничтожены 152 объекта ЮНЕСКО

В период с 24 февраля на Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

«Культурное наследие во всех его формах ни при каких обстоятельствах не должно подвергаться нападкам», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. По ее словам, ценные культурные ценности должны быть защищены в соответствии с международным договором.

Отмечается, что в основном разрушены религиозные сооружения. Тридцать из них были историческими зданиями, остальные — культурными центрами, памятниками, либо музеями и библиотеками. В основном они находились в Киеве, Харькове и Донецке.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Верховная рада Украины обратилась в Организацию Объединенных Наций о лишении России статуса члена в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

По словам депутата рады Алексея Гончаренко, на Украине уничтожено более 250 культурных памятников, в том числе церкви, музеи, памятники, театры.

При этом не раз фиксировались удары именно ВСУ по жилым постройкам и даже церквям. Так, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры горящей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) церкви в селе Варваровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). По словам Зименкина, в церкви могли быть беженцы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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