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Рада предложила лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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Верховная рада обратилась в Организацию Объединенных Наций о лишении России статуса члена в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом депутат рады Алексей Гончаренко сообщил во вторник, 31 мая.

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«Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства-члена ЮНЕСКО… Еще в апреле во время встречи с директором по внешним отношениям ЮНЕСКО я акцентировал внимание на том, что РФ должна быть исключена из организации. России там не место, она должна быть полностью изолирована!» — написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария на Украине уничтожено более 250 культурных памятников, в том числе церкви, музеи, памятники, театры, сообщается на сайте kp.ru.

При этом не раз фиксировались удары именно ВСУ по жилым постройкам и даже церквям. Так, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры горящей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) церкви в селе Варваровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). По словам Зименкина, в церкви могли быть беженцы.

В апреле Вашингтон объявил о намерении добиваться исключения России из Совета по правам человека при ООН. Из-за проводимой РФ спецоперации постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала нахождение России в этом органе фарсом. 7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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