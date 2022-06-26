Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Мир
Пушков рассказал о намерении Запада «измотать» Россию санкциями
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба
Мир
В Молдавии сняли запрет на экспорт муки и пшеницы
Мир
Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»
Мир
Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль
Мир
На саммите G7 в ФРГ участники обсудят наращивание давления на Россию
Мир
На Украине заявили об отсутствии шагов по вступлению в НАТО

Вирусолог Альтштейн исключил опасность вспышки чумы в России

Вирусолог Альтштейн заявил, что россиянам не стоит опасаться вспышки чумы
0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Giuseppe Graziano
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам не следует волноваться по поводу рисков распространения чумы. Об этом заявил в воскресенье, 26 июня, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Чистая случайность: как россиянам защититься от холеры
Роспотребнадзор рекомендовал усилить профилактику опасной болезни

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что в России в качестве противоэпидемиологических мер ведутся дератизации, то есть уничтожение вредных грызунов, и дезинсекции, подразумевающая уничтожение блох. Помимо этого есть специальные противочумные институты, противочумная служба, а также подготовлена вакцина против чумы.

Как объяснил Альтштейн, распространителями чумы являются именно крысы и блохи. До XX и XXI веков в городах их было очень много, поэтому чума считалась страшной инфекцией.

Между тем, продолжил специалист, сегодня служба дератизации и дезинсекции, а также наблюдение за природным очагами чумы помогают избежать распространения опасной бактерии.

Ранее, 23 июня, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что на территории РФ вакцина против чумы имеется в достаточном количестве. Кроме того, добавили, что в России разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

16 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чума и псевдотуберкулез являются опасными заболеваниями, которые могут эволюционировать. Необходимо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны, уточнил он.

Накануне вероятность завоза чумы в Россию допустил иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, комментируя новые меры Роспотребнадзора по недопущению завоза чумы на территорию страны в разговоре с «Известиями». Полностью исключить завоз инфекции невозможно, специалисты могут лишь снизить такую вероятность, добавил специалист.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которым российским регионам рекомендовано подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы на территорию страны. Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы, а также оценить готовность госпитальной базы в случае выявления инфицированных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022