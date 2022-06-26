Вирусолог Альтштейн исключил опасность вспышки чумы в России

Россиянам не следует волноваться по поводу рисков распространения чумы. Об этом заявил в воскресенье, 26 июня, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что в России в качестве противоэпидемиологических мер ведутся дератизации, то есть уничтожение вредных грызунов, и дезинсекции, подразумевающая уничтожение блох. Помимо этого есть специальные противочумные институты, противочумная служба, а также подготовлена вакцина против чумы.

Как объяснил Альтштейн, распространителями чумы являются именно крысы и блохи. До XX и XXI веков в городах их было очень много, поэтому чума считалась страшной инфекцией.

Между тем, продолжил специалист, сегодня служба дератизации и дезинсекции, а также наблюдение за природным очагами чумы помогают избежать распространения опасной бактерии.

Ранее, 23 июня, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что на территории РФ вакцина против чумы имеется в достаточном количестве. Кроме того, добавили, что в России разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

16 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чума и псевдотуберкулез являются опасными заболеваниями, которые могут эволюционировать. Необходимо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны, уточнил он.

Накануне вероятность завоза чумы в Россию допустил иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, комментируя новые меры Роспотребнадзора по недопущению завоза чумы на территорию страны в разговоре с «Известиями». Полностью исключить завоз инфекции невозможно, специалисты могут лишь снизить такую вероятность, добавил специалист.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которым российским регионам рекомендовано подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы на территорию страны. Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы, а также оценить готовность госпитальной базы в случае выявления инфицированных.