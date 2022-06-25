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Лукашенко назвал изоляцию Калининграда фактическим объявлением войны

Лукашенко: прекращение транзита в Калининград сродни объявлению войны
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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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Изоляция Калининградской области Литвой является фактическим объявлением войны. Об этом 25 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях», — сказал Лукашенко.

Глава государства также выразил свою обеспокоенность конфронтационной политикой Польши и Литвы.

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«Минск должен быть готов ко всему, даже к применению серьезного оружия, чтобы защитить наше Отечестве от Бреста до Владивостока», — сообщил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер попросил Путина помочь приспособить имеющиеся у Минска самолеты под оснащение ядерными зарядами. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, готовых нести ядерные боеголовки.

«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — сказал президент Белоруссии.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

20 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

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