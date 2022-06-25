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В Сочи предупредили отдыхающих о риске нового выхода смерчей на сушу

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Фото: Администрация города Сочи
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Представители администрации города-курорта Сочи предупредили отдыхающих о новом риске выхода смерчей на сушу. Соответствующее заявление появилось в субботу, 25 июня, на сайте правительства.

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«В ближайшие двое суток на территории Сочи будет стоять малооблачная погода, ночами возможны дожди. Тем не менее не ослабевают ветровые нагрузки, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — говорится в сообщении.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий смерчей в Лазаревском районе. Он отметил, что к работе по ликвидации последствий стихийного бедствия в Лазаревском районе привлечено 336 человек и 80 единиц техники, а также свыше 100 волонтеров, депутаты и общественные объединения развернули свою деятельность. С 7 утра возобновился поиск четверых пропавших.

По состоянию на 25 июня в зоне подтопления оказались 14 поселений — сейчас все эти территории освобождены от воды. Пострадали порядка 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.

22 июня два смерча вышли на берег в Сочи. Один из них разнес кафе на набережной. В местном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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