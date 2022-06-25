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Глава украинской разведки назвал сроки перелома в спецоперации

Глава украинской разведки Буданов: в августе произойдут события, которые станут переломным моментом в спецоперации
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 24 июня в интервью ITV News рассказал, когда наступит перелом в специальной военной операции по защите Донбасса.

Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

«Украина вернется к границам 1991 года, не будет никаких других вариантов, мы не рассматриваем других сценариев. Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начался переломный момент», — сказал глава разведки.

Он также заявил, что активные боевые действия на Украине завершатся к концу этого года установлением контроля над занятыми Россией территориями.

«Я уже это говорил и повторю снова — до конца года активные боевые действия сведутся к нулю. Мы непреклонны в своей позиции. Мы вернем контроль над нашими территориями в обозримом будущем», — добавил Буданов.

Кроме того, он поблагодарил Великобританию за помощь в обучении солдат вооруженных сил Украины и заявил о нехватке военной техники.

25 июня стало известно, что союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы РФ вошли в Лисичанск. В черте города ведутся бои, сообщили в народной милиции ЛНР.

Также, по данным Минобороны, 24 июня была разгромлена группировка ВСУ в «Горском котле». Города Горское и Золотое были освобождены российскими военными и бойцами ЛНР. О переходе населенных пунктов под свой контроль сообщили и в республике. Ее силы подняли флаг РФ и ЛНР у администрации Горского.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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