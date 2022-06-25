Врач назвал купание в холодной воде в жару смертельно опасным

Купание в холодных водоемах в жару может быть опасно не только для гипертоников и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но также и для здоровых граждан. Из-за резкого перепада температур подобное времяпрепровождение может привести к серьезному удару по организму вплоть до летального исхода. Об этом в субботу, 25 июня, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце, для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно», — отметил специалист в интервью «Газете.Ru», указав на то, что в жару не следует употреблять алкоголь. Он может притупить чувствительность к жаре.

Находясь под открытым солнцем, уверен эксперт, можно перепутать эффект теплового удара с алкогольным опьянением, что крайне чревато последствиями. После такого отдыха велика вероятность обращения за помощью к медицинским работникам.

Накануне врач-педиатр Зоя Скорпилева рассказала «Невским новостям» о мерах безопасности в жаркую погоду и о том, как оказать первую помощь пострадавшим. По словам эксперта, в жару надо пить больше жидкости. Она подчеркнула, что под жидкостью подразумевается вода, а не сладкие прохладительные напитки. Также она отметила важность легкой одежды, которая соответствует погоде. Важно вовремя оказать первую помощь перегревшимся на жаре людям, особенно пожилым.

Тогда же сообщалось, что москвичей в субботу ожидает самый теплый день с начала года. Температура поднимется до 30 градусов.