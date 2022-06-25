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Врач перечислила меры безопасности в жаркую погоду

Врач Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Врач-педиатр Зоя Скорпилева 24 июня рассказала «Невским новостям» о мерах безопасности в жаркую погоду и о том, как оказать первую помощь пострадавшим.

По словам Скорпилевой, в жару надо пить больше жидкости. Она подчеркнула, что под жидкостью подразумевается вода, а не сладкие прохладительные напитки. Также она отметила важность легкой одежды, которая соответствует погоде.

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Кроме того, врач рекомендует в выходные дни выехать загород, к водоему.

Скорпилева также рассказала, что важно вовремя оказать первую помощь перегревшимся на жаре людям, особенно пожилым. «Если вам и кому-то из ваших близких стало плохо, нужно отнести этого человека в тень и вызвать скорую помощь», — сказала она.

При этом, она рассказала, что до приезда врачей человека надо охладить: намочить тряпки и положить на лоб и на запястья.

«Если человек пожилой — сразу вызывайте «скорую». В жару повышается свертываемость крови, она густеет», — отметила врач.

Скорпилева подчеркнула, что если пожилому человеку стало плохо, то его нельзя оставлять одного до приезда скорой помощи.

Ранее в этот день сообщалось, что москвичей в субботу ожидает самый теплый день с начала года. Температура поднимется до 30 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон.

В этот же день на сайте Гидрометцентра РФ появилось предупреждение о том, что с с 12:00 до 18:00 25 и 26 июня в Москве объявлен «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Отмечается, что температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.

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