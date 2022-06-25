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Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Синоптик отметил, что сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон.

«Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года», — сказал он «РИА Новости»

По словам синоптика, сегодня в Москве ожидается небольшая облачность, полное отсутствие осадков, максимальная температура воздуха в столице составит плюс 28–30 градусов, в Подмосковье — плюс 25–30 градусов.

Он также добавил, что ветер ожидается северо-восточный 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление будет немного ниже нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 751 мм ртутного столба.

Ранее в этот день на сайте Гидрометцентра РФ появилось предупреждение о том, что с с 12:00 до 18:00 25 и 26 июня в Москве объявлен «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Отмечается, что температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.

Также в этот же день главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня, температура воздуха превысит отметку 30 градусов.

В выходные дни, сказала Макарова, ожидается дневная температура 30–32 градуса. При этом ночная повысится до 15–20 градусов. После понедельника установятся более прохладные погодные условия, добавила специалист.

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