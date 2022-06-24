В МИДе назвали неприемлемым искажение в целях пропаганды политики РФ в сфере ЯО

Со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит. Искажение в целях пропаганды российской политики в сфере ядерного оружия, основанной на недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо. Об этом 24 июня говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с завершением первой Конференции государств — участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

«Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО, которые провозгласили себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с нашей страной», — заявила Захарова.

По ее словам, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн.

«В целом, не соглашаясь с нереалистичной идеей «короткого пути» к безъядерному миру, тем не менее остаемся открытыми к взаимоуважительному конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, к прагматичной работе в соответствующих международных форматах по созданию в духе доброй воли предпосылок для следующих шагов в данном направлении», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что процесс возможен только на основе выверенного и поэтапного подхода, который предусматривает укрепление международной стабильности и безопасности для всех государств.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По словам Рябкова, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

2 мая представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может. Она отметила, что президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину и не намерен менять свою позицию по этому вопросу.

До этого, 1 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне и выставили его реплику едва ли не угрозой мировому сообществу. На это Лавров напомнил, что его слова были об усилиях России по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны.

В марте бывший американский лидер Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Он признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».