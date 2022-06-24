Генштаб Франции отреагировал на сообщения о захвате САУ CAESAR

Главный штаб вооруженных сил Франции опроверг заявления о захвате российской армией самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR на Украине. Сообщение ведомства опубликовала 23 июня L'Independant.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной. Штаб полностью опровергает эту информацию», — сообщили в генштабе.

Заявления о захвате САУ являются частью информационной борьбы, считают во французском генштабе.

23 июня «Уралвагонзавод» поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине САУ CAESAR, которые были захвачены Вооруженными силами РФ. Информацию об этом впервые опубликовал адвокат Режис Кастельно, сославшись на источники в ФСБ. По его информации, захвачены были две САУ.

20 июня корреспондент «Известий» сообщал, что CAESAR использовались вооруженными силами Украины (ВСУ) при обстреле Донецка.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого.

По данным радиостанции Europe 1, Париж рассматривает возможность до конца месяца отправить ВСУ еще шесть CAESAR. Между тем первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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