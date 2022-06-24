Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Общество
Названы вакансии для молодежи с зарплатой до 200 тыс. рублей
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
Наука
Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян
Экономика
Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Генштаб Франции отреагировал на сообщения о захвате САУ CAESAR

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный штаб вооруженных сил Франции опроверг заявления о захвате российской армией самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR на Украине. Сообщение ведомства опубликовала 23 июня L'Independant.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной. Штаб полностью опровергает эту информацию», — сообщили в генштабе.

Заявления о захвате САУ являются частью информационной борьбы, считают во французском генштабе.

23 июня «Уралвагонзавод» поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине САУ CAESAR, которые были захвачены Вооруженными силами РФ. Информацию об этом впервые опубликовал адвокат Режис Кастельно, сославшись на источники в ФСБ. По его информации, захвачены были две САУ.

20 июня корреспондент «Известий» сообщал, что CAESAR использовались вооруженными силами Украины (ВСУ) при обстреле Донецка.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого.

По данным радиостанции Europe 1, Париж рассматривает возможность до конца месяца отправить ВСУ еще шесть CAESAR. Между тем первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022