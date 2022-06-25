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Незавидное окружение: Лисичанскую группировку ВФУ ждет разгром

Блокированные в Горском и Золотом украинские формирования уже разбиты
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские войска прорвали оборону украинских формирований и блокировали город Лисичанск с юга, сообщили в Министерстве обороны России. Одновременно Южная группировка войск завершила разгром сил ВФУ, окруженных в Горском котле. Освобождены 11 населенных пунктов, включая Горское и Золотое. В этот же день в Москве прошло заседание Совета министров обороны СНГ. На нем согласовали вопросы развития объединённой системы ПВО, совершенствования Единой системы государственного радиолокационного опознавания и создания совместных подразделений гуманитарного разминирования.

Котлы Луганщины

Соединения и воинские части группировки войск «Центр» прорвали хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга, сообщили в Минобороны России.

В течение пяти дней они освободили 11 населенных пунктов, в том числе такие крупные, как Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

— Одновременно Южная группировка войск завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Танк Вооруженных сил России, задействованный в боях на лисичанском направлении в ЛНР

Танк Вооруженных сил РФ, задействованный в боях на лисичанском направлении в ЛНР

Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Ранее Минобороны сообщало, что в Горском котле, окружены четыре украинских батальона, бригадная артиллерийская группа, формирование «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и отряд иностранных наемников. Из общая численность доходила до двух тысяч человек. В том числе «около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», — сообщал ранее Игорь Конашенков.

В российском военном ведомстве отметили, что, по словам пленных украинцев, окруженная украинская группировка была истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляла менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.

Ненамного лучше обстоят дела у ВФУ в Лисичанске. Украинское командование, если оно еще не утратило возможность анализировать ситуацию, и сохранило хоть какую-то самостоятельность от западных кураторов, должно незамедлительно начать войск из Лисичанска, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Уже сейчас это нельзя будет сделать организовано, — отметил он. — Украинским формированиям придется бросить огромное количество снаряжения и тяжелое вооружение. Но такое развитие событий им хотя бы позволит сохранить обученных людей. Второй вариант — они могут попытаются заставить войска сражаться в Лисичанске до последнего. Это позволит выиграть время, но мы увидим ту же картину, что и в Мариуполе. Котел захлопнется, пока не кончится топливо и боеприпасы они побегают по его стенкам, а затем оставшиеся в живых начнут сдаваться в плен.

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Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском

Фото: РИА Новости

По словам эксперта, для Украины это будет большим идеологическим поражением, которое повлияет на настроения в обществе и в вооруженных формированиях.

— Это будет большим ударом по мифу, что на фронте все хорошо и под контролем, — считает эксперт.

По его мнению, в любом случае украинские силы должны отступить на последнюю линию обороны Донбасса в Районе Краматорска, Славянска и Константиновки и там пытаться закрепиться

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— С этим будут проблемы, — отметил он. — Отступающие солдаты вряд ли смогут тут же зарыться в землю. Скорее всего, их придется отводить на отдых и переформирование. Найти боеспособную замену этим частям будет очень непросто — это еще одна серьезная проблемы для украинского командования.

Уничтожено 200 «солдат удачи»

Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников было уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов, сообщили в Минобороны России.

В ВСУ массовым явлением становится дезертирство и отказ от участия в боевых действиях. Более 30 военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Александрополь в ДНР, бросив личное оружие.

— Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан, — заявил Конашенков.

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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре украинской армии

Нанесение удара с берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре украинской армии

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России 24 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 367 районов сосредоточения войск ВСУ, пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах. В том числе поражена артиллерийская батарея гаубиц М777, сообщили в Минобороны.

Береговым ракетным комплексом «Бастион» поражен зенитный комплекс С-300 в районе Одессы.

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Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У»

Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У»

Фото: РИА Новости

Всего в результате ударов уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей.

Российскими подразделениями ПВО сбито два самолета Су-25, пять украинских беспилотных летательных аппаратов и пять тактических ракет «Точка-У».

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— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Провокация на чумном кладбище

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 24 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Харькове в здании профессионального училища № 33 дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия. В Ясногорке (ДНР) в школах № 21 и № 30 оборудованы опорные пункты и размещены РСЗО. При этом, в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.

В Угледаре (ДНР) в густонаселенных кварталах боевиками нацбатов оборудованы укрепленные районы, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажек установлены минометы. Из них регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются.

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Солдат ВСУ
Фото: Global Look Press/Rick Mave

В Одессе на верхних этажах жилых домов по улице Ланжероновская ВФУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и, фактически, используются националистами в качестве «живого щита», отметил Михаил Мизинцев.

Специалисты 83-го Центра информационно-психологических операций ВФУ готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам.

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— Для этого на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства, — сообщил Михаил Мизинцев. — В случае удара Вооруженных сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих

Прикрыть товарищей

В пятницу в Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Сергей Девушкин в составе батальонно-тактической группы принимал участие в боях по освобождению населенного пункта. Машина, которой управлял Сергей, попала под сильный огонь противника.

— Умело маневрируя, Сергей прикрыл автомобилем ведущих бой товарищей. Выбравшись из автомобиля, он начал вести прицельный огонь, — сообщили в Минобороны.

Удержав рубеж до прибытия подкрепления, российские десантники перешли в наступление и уничтожили группу боевиков.

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Военнослужащие РФ на боевой машине пехоты (БМП)
Фото: ТАСС/Александр Река

Ефрейтор Владимир Голубчиков за время специальной военной операции неоднократно выводил технику из-под артиллерийского огня противника. В одном из рейсов он обнаружил группу диверсантов, готовивших засаду на пути следования колонны. Мгновенно сориентировавшись, он развернул машину, занял выгодную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия по врагу.

— В результате точного огня группа националистов была ликвидирована. При осмотре позиций националистов были обнаружены карты с нанесенными на них районами минирования, — отметили в военном ведомстве.

Продвигаясь по населенному пункту, сержант Глеб Чубрик обнаружил в старом заброшенном здании две огневые позиции ВФУ. Он грамотно распределил подчиненных и внезапно атаковал противника.

В ходе боестолкновения отделением сержанта Чубрика было уничтожено более 10 националистов. Потерь в российском подразделении не было. Смелые и решительные действия Глеба Чубрика и его подчиненных помогли освободить населенный пункт, отметили в Минобороны.

Развитие ПВО СНГ

25 ибня в Москве состоялось 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ. Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что существующий формат мероприятия дает возможность расширять спектр партнерства внутри СНГ, а также принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности.

— Проведение очного заседания подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки, — добавил глава российского военного ведомства.

На заседании проанализировали состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах и согласовали вопросы финансирования развития объединенной системы ПВО. Кроме того, принято решение сформировать и подготовить Совместные подразделения гуманитарного разминирования.

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Военнослужащие боевого расчета зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника

Военнослужащие боевого расчета зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Совет министров обороны стран СНГ также рассмотрел развитие Совместной системы связи вооружённых сил и спланировал мероприятия по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания.

— В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учетом специальной военной операции ВС РФ на Украине, — сказал Сергей Шойгу.

Также он добавил, что с коллегами из других стран намечены пути дальнейшего взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности.

Министры обороны СНГ подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз, отметили в российском военном ведомстве.

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