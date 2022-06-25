Незавидное окружение: Лисичанскую группировку ВФУ ждет разгром
Российские войска прорвали оборону украинских формирований и блокировали город Лисичанск с юга, сообщили в Министерстве обороны России. Одновременно Южная группировка войск завершила разгром сил ВФУ, окруженных в Горском котле. Освобождены 11 населенных пунктов, включая Горское и Золотое. В этот же день в Москве прошло заседание Совета министров обороны СНГ. На нем согласовали вопросы развития объединённой системы ПВО, совершенствования Единой системы государственного радиолокационного опознавания и создания совместных подразделений гуманитарного разминирования.
Котлы Луганщины
Соединения и воинские части группировки войск «Центр» прорвали хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга, сообщили в Минобороны России.
В течение пяти дней они освободили 11 населенных пунктов, в том числе такие крупные, как Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.
— Одновременно Южная группировка войск завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Танк Вооруженных сил РФ, задействованный в боях на лисичанском направлении в ЛНР
Ранее Минобороны сообщало, что в Горском котле, окружены четыре украинских батальона, бригадная артиллерийская группа, формирование «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и отряд иностранных наемников. Из общая численность доходила до двух тысяч человек. В том числе «около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», — сообщал ранее Игорь Конашенков.
В российском военном ведомстве отметили, что, по словам пленных украинцев, окруженная украинская группировка была истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляла менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.
Ненамного лучше обстоят дела у ВФУ в Лисичанске. Украинское командование, если оно еще не утратило возможность анализировать ситуацию, и сохранило хоть какую-то самостоятельность от западных кураторов, должно незамедлительно начать войск из Лисичанска, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Уже сейчас это нельзя будет сделать организовано, — отметил он. — Украинским формированиям придется бросить огромное количество снаряжения и тяжелое вооружение. Но такое развитие событий им хотя бы позволит сохранить обученных людей. Второй вариант — они могут попытаются заставить войска сражаться в Лисичанске до последнего. Это позволит выиграть время, но мы увидим ту же картину, что и в Мариуполе. Котел захлопнется, пока не кончится топливо и боеприпасы они побегают по его стенкам, а затем оставшиеся в живых начнут сдаваться в плен.
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском
По словам эксперта, для Украины это будет большим идеологическим поражением, которое повлияет на настроения в обществе и в вооруженных формированиях.
— Это будет большим ударом по мифу, что на фронте все хорошо и под контролем, — считает эксперт.
По его мнению, в любом случае украинские силы должны отступить на последнюю линию обороны Донбасса в Районе Краматорска, Славянска и Константиновки и там пытаться закрепиться
— С этим будут проблемы, — отметил он. — Отступающие солдаты вряд ли смогут тут же зарыться в землю. Скорее всего, их придется отводить на отдых и переформирование. Найти боеспособную замену этим частям будет очень непросто — это еще одна серьезная проблемы для украинского командования.
Уничтожено 200 «солдат удачи»
Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников было уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов, сообщили в Минобороны России.
В ВСУ массовым явлением становится дезертирство и отказ от участия в боевых действиях. Более 30 военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Александрополь в ДНР, бросив личное оружие.
— Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан, — заявил Конашенков.
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре украинской армии
Вооруженные силы России 24 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 367 районов сосредоточения войск ВСУ, пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах. В том числе поражена артиллерийская батарея гаубиц М777, сообщили в Минобороны.
Береговым ракетным комплексом «Бастион» поражен зенитный комплекс С-300 в районе Одессы.
Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У»
Всего в результате ударов уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей.
Российскими подразделениями ПВО сбито два самолета Су-25, пять украинских беспилотных летательных аппаратов и пять тактических ракет «Точка-У».
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.
Провокация на чумном кладбище
Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 24 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
В Харькове в здании профессионального училища № 33 дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия. В Ясногорке (ДНР) в школах № 21 и № 30 оборудованы опорные пункты и размещены РСЗО. При этом, в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.
В Угледаре (ДНР) в густонаселенных кварталах боевиками нацбатов оборудованы укрепленные районы, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажек установлены минометы. Из них регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться жестко пресекаются.
В Одессе на верхних этажах жилых домов по улице Ланжероновская ВФУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и, фактически, используются националистами в качестве «живого щита», отметил Михаил Мизинцев.
Специалисты 83-го Центра информационно-психологических операций ВФУ готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам.
— Для этого на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства, — сообщил Михаил Мизинцев. — В случае удара Вооруженных сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих
Прикрыть товарищей
В пятницу в Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Ефрейтор Сергей Девушкин в составе батальонно-тактической группы принимал участие в боях по освобождению населенного пункта. Машина, которой управлял Сергей, попала под сильный огонь противника.
— Умело маневрируя, Сергей прикрыл автомобилем ведущих бой товарищей. Выбравшись из автомобиля, он начал вести прицельный огонь, — сообщили в Минобороны.
Удержав рубеж до прибытия подкрепления, российские десантники перешли в наступление и уничтожили группу боевиков.
Ефрейтор Владимир Голубчиков за время специальной военной операции неоднократно выводил технику из-под артиллерийского огня противника. В одном из рейсов он обнаружил группу диверсантов, готовивших засаду на пути следования колонны. Мгновенно сориентировавшись, он развернул машину, занял выгодную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия по врагу.
— В результате точного огня группа националистов была ликвидирована. При осмотре позиций националистов были обнаружены карты с нанесенными на них районами минирования, — отметили в военном ведомстве.
Продвигаясь по населенному пункту, сержант Глеб Чубрик обнаружил в старом заброшенном здании две огневые позиции ВФУ. Он грамотно распределил подчиненных и внезапно атаковал противника.
В ходе боестолкновения отделением сержанта Чубрика было уничтожено более 10 националистов. Потерь в российском подразделении не было. Смелые и решительные действия Глеба Чубрика и его подчиненных помогли освободить населенный пункт, отметили в Минобороны.
Развитие ПВО СНГ
25 ибня в Москве состоялось 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ. Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что существующий формат мероприятия дает возможность расширять спектр партнерства внутри СНГ, а также принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности.
— Проведение очного заседания подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки, — добавил глава российского военного ведомства.
На заседании проанализировали состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах и согласовали вопросы финансирования развития объединенной системы ПВО. Кроме того, принято решение сформировать и подготовить Совместные подразделения гуманитарного разминирования.
Военнослужащие боевого расчета зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника
Совет министров обороны стран СНГ также рассмотрел развитие Совместной системы связи вооружённых сил и спланировал мероприятия по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания.
— В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учетом специальной военной операции ВС РФ на Украине, — сказал Сергей Шойгу.
Также он добавил, что с коллегами из других стран намечены пути дальнейшего взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности.
Министры обороны СНГ подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз, отметили в российском военном ведомстве.