В России предупредили о риске роста аварий на объектах ЖКХ зимой

Мораторий на банкротство из-за неплатежей за жилищно-коммунальное хозяйство грозит критическим ростом долгов в отрасли, из-за чего предприятия этой сферы не смогут должным образом подготовиться к зиме. Это может спровоцировать рост числа аварий в системах теплоснабжения зимой, сообщила «Известиям» председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Ирина Булгакова в пятницу, 24 июня.

Мораторий на банкротство из-за неплатежей за «коммуналку» или кредитам ввели постановлением правительства России от 28 марта 2022 года — он действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Меру ввели в связи с возникшими из-за новых санкций сложностями в работе большого числа отраслей и ухудшением экономической ситуации в стране.

В России предложили досрочно завершить мораторий на такое банкротство — с 1 июля. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направили 23 июня Национальный совет финансового рынка, Союз микрофинансовых организаций, Ассоциация владельцев облигаций, Ассоциация предприятий ЖКХ и др. Дело в том, что теперь невозможно взыскивать долги вообще — даже с тех компаний, которые не находятся в предбанкротном состоянии. Это грозит системным кризисом неплатежей в жилищной, финансовой и других сферах экономики.

«Для ЖКХ проблема не в моратории как таковом, а в его безадресности. Взыскание долгов по «коммуналке» в отношении граждан, не являющихся получателями субсидий или льгот, должно осуществляться в обычном порядке», — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

При этом проблема подписавших письмо участников сферы ЖКХ состоит в том, что они не могут доказать вред моратория с цифрами на руках, в отличие от тех же банков, у которых налажен учет взыскания, отметил он.

По словам Склянчука, это слабое место для подтверждения масштаба проблемы, что неплательщики злоупотребляют мораторием. Нужны хотя бы несколько резонансных примеров для иллюстрации необходимости пересмотра правительственного решения.

«Но в любом случае накопленные долги по ЖКХ до конца года будут взысканы в следующем», — подчеркнул эксперт тематической площадки.

Ранее в пятницу «Известия» сообщали, что ассоциация «Совет производителей энергии» поддержала предложение досрочно завершить мораторий на банкротство из-за неплатежей за ЖКХ или кредитам. Они назвали нецелесообразным рассмотрение других вариантов, кроме отмены моратория, либо ограничения распространения его действия на сферу ЖКХ и договоры поставки энергоресурсов.

В конце мая в Федеральной службе судебных приставов рассказали «Известиям», что количество должников по услугам ЖКУ на конец I квартала этого года составило 4,6 млн, что на 600 тыс. больше, чем в тот же период 2021 года. Речь шла как о физических, так и юрлицах.