Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне 25 июня

Прощание с певцом Пьером Нарциссом проходит в субботу, 25 июня. Церемония состоится в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента России в Москве.

Начало памятного мероприятия намечено на 11:30 по мск.

Родственники артиста решили похоронить его в Камеруне, где он родился. Как рассказала бывшая супруга Нарцисса, мать и сестра музыканта получат тело и захоронят в фамильном склепе.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Мужчина страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».