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Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители и зерно

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Россия готова поставлять энергоносители, зерно и удобрения. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал президент страны Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».

Как отметил президент, в России намечается хороший урожай.

«И мы от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна», — сказал он.

Также глава государства добавил, что Запад искусственно создает истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия не препятствует его вывозу.

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«И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — добавил президент РФ.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остроактуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

Также 23 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

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