Путин обвинил Запад в циничном отношении к развивающимся странам

Запад циничен по отношению к продовольственным проблемам развивающихся стран. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — сказал глава государства.

По словам Путина, в результате роста цен на базовые сельхозтовары страдают в первую очередь развивающиеся страны, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения.

Российский лидер также назвал истерикой ситуацию вокруг вывоза зерна из Украины. Он отметил, что заблокировано не так много продовольствия, чтобы это создавало напряжение на мировом рынке.

«Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты. Это примерно 5-6 млн тонн пшеницы, плюс 7 млн тонн кукурузы. Тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает», — сказал Путин.

Он также рассказал о готовности обеспечить свободный проход судов с продовольствием при условии, что Киев разминирует порты.

«Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — заявил глава государства.

Ранее 24 июня министры иностранных дел «большой семерки» назвали события на Украине причиной продовольственного кризиса в мире. Их позиция состоит в том, что спецоперация России усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.