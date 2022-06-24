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G7 назвала события на Украине причиной продовольственного кризиса
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G7 назвала события на Украине причиной продовольственного кризиса

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Фото: Global Look Press/Abhisek Saha
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События на Украине ведут к обострению мирового продовольственного кризиса. Об этом 24 июня сказано в совместном заявлении министров иностранных дел «группы семи» (G7).

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«Министры дали понять, что спецоперация России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении по итогам встречи.

Главы МИД заявили о якобы ложной информации о санкциях, которую распространяет России. При этом в G7 отметили, что для всех введенных рестрикций в отношении РФ приняты исключения, если они касаются поставок продовольствия и сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Министры иностранных дел G7 призвали к завершению специальной военной операции и выразили поддержку Украине, пообещав ей военную и оборонную помощь. Главы ведомств также приветствовали решение Евросоюза дать Украине статус кандидата на выступление в союз.

Встреча министров проходила незадолго до проведения саммита G7, который состоится с 26 по 28 июня в немецком Эльмау. Накануне в США заявили, что на саммите будет поднята тема давления на Россию.

Ранее президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация на Украине.

20 мая страны G7 заявили о введении курса на изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики. Об этом стало известно по итогам встречи глав минфинов. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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