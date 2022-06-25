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Шеф-повар назвал частые ошибки при жарке картофеля

Шеф-повар Прокофьев рассказал, как правильно пожарить картофель
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Фото: TASS/dpa/Monika Skolimowska
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Шеф-повар Антон Прокофьев рассказал «Известиям» о правилах и секретах жарки картофеля, а также предостерег от частых ошибок в ходе приготовления блюда.

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Так, специалист подчеркнул важность использования правильного сорта картофеля.

«Частой ошибкой является использование неподходящего сорта. Низкокрахмалистые сорта идеально подойдут для жарки, но для пюре нужны высококрахмалистые. Как правило, в магазинах продается что-то усредненное, например гала — неплохая и там и там», — пояснил шеф-повар.

Еще одним заблуждением является добавление в сковородку слишком большого количества картофеля — так он будет тушиться, а не жариться.

«Ее надо именно жарить. Это значит, что сковородка должна быть горячей, в ней должно быть достаточное количество растительного масла для жарки. И картофеля не должно быть много, он должен именно жариться, а не тушиться, что у нас произойдет, если мы просто завалим горой картофель», — предостерег Прокофьев.

Также он подчеркнул, что картофель не стоит часто перемешивать и подвергать слишком травматичному воздействию. Кроме того, эксперт посоветовал солить картошку в начале жарки.

Вместе с тем Прокофьев порекомендовал обжаривать лук отдельно, добавляя его к готовому картофелю, чтобы сохранить все ароматы.

6 июня шеф-повар также раскрыл секреты идеального картофельного пюре, посоветовав использовать запеченные овощи и добавлять большое количество масла. Также он назвал самые частые ошибки в приготовлении пюре из картофеля.

Кроме того, Прокофьев поделился секретными способами приготовления идеальной гречки, назвав старый «прабабушкин» метод. Не менее полезными станут способы правильной варки риса.

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