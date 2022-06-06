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Шеф-повар раскрыл секреты идеального картофельного пюре

Шеф-повар Прокофьев рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Для приготовления идеального картофельного пюре следует придерживаться нескольких правил. Об этих секретах 6 июня рассказал «Известиям» шеф-повар Антон Прокофьев.

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Так, в первую очередь картофель необходимо максимально протереть, лучше всего для этого использовать специальные протирочные машинки. Также можно взбить пюре венчиком.

«Но в любом случае это должно быть минимально травматичное воздействие, потому что пробивать блендером — это означает выбить крахмал из картофеля и получить на выходе клейстер, а не пюре», — предупредил эксперт.

По его словам, идеальное картофельное пюре требует добавления большого количества сливочного масла.

«То есть правильное пюре по заветам, например, Жоэля Робюшона (французский шеф-повар. — Ред.), готовится из запеченного картофеля и сливочного масла в соотношении один к одному — готового картофеля и сливочного масла. Горячий картофель протирается, в него вводится сливочное масло, протирается еще раз, и вот только тогда мы получаем необходимый результат», — пояснил Прокофьев.

Еще одним секретом идеального блюда является использование картофеля, богатого крахмалом, — для этого следует выбирать определенные сорта. Кроме того, для пюре лучше всего использовать именно запеченный картофель, а не вареный.

«Крахмалистый картофель, который мы запекаем, он рассыпчатый, и в нем мало влаги за счет этого. Добавляем туда столько же или чуть меньше сливочного масла, всё это разминаем и перетираем, в результате получается такой крем бархатистый, насыщенный и яркий», — подчеркнул шеф-повар.

В феврале врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезном рецепте борща. Так, она посоветовала варить суп не на мясном бульоне, а делать его вегетарианским. Кроме того, мясо говядины можно заменить на куриное, которое является более диетическим и лучше усваивается. Для тех же, кто не представляет себе суп без мяса, медик порекомендовала отваривать говядину отдельно, а бульон выливать.

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