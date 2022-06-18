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Шеф-повар назвал секретные способы приготовления блюд из риса

Шеф-повар Прокофьев назвал секретные способы приготовления блюд из риса
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Фото: ТАСС/Нозим Каландаров
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В ходе приготовления блюд из риса важно выбрать правильный сорт крупы в зависимости от того, какой консистенции необходимо добиться. Об этом «Известиям» 18 июня рассказал шеф-повар Антон Прокофьев.

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«Есть разные виды риса для разных целей. Высококрахмалистые сорта риса подходят для таких блюд, как паэлья или ризотто, и в таком случае рис варится постоянно помешивая. И самая распространенная ошибка — это то, что люди его часто переваривают», — предупредил эксперт.

Чтобы избежать чрезмерной разварки риса, шеф-повар советует брать немного меньше воды, чем указано в инструкции.

«Чтобы подстраховаться, можно взять чуть-чуть меньше воды, чем рекомендует производитель. То есть не один к двум, это стандартное соотношение, а чуть-чуть меньше, буквально вот на одну столовую ложку, если мы говорим про стандартную порцию», — порекомендовал Прокофьев.

По его словам, чтобы добиться клейкой, более однородной консистенции, необходимо использовать так называемый рис для суши или японский рис. Как уточнил шеф-повар, клейкий рис требует применения круглозерных сортов. При этом для более рассыпчатого блюда следует использовать сорт жасмин.

«Ведь рассыпчатость риса, она зависит от количества крахмала — чем больше крахмала содержится, тем он будет более липкий. Если нам нужно получить не очень крахмалистый рис, нам надо его постоянно помешивать, в результате чего будет выделяться крахмал», — пояснил Прокофьев.

12 июня шеф-повар также раскрыл секреты приготовления идеальной гречки. По словам эксперта, лучшего результата поможет добиться старый «прабабушкин» метод — хорошенько прокалить гречку на сковородке перед варкой. Для второго способа, который поможет получить рассыпчатую и самую вкусную гречку, потребуется духовка. Так, после незадолго до готовности гречку следует закутать полотенцем и убрать в духовку на минимальные температуры минут на сорок.

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