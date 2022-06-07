Шеф-повар назвал главные ошибки в приготовлении картофельного пюре

В приготовлении картофельного пюре важно избегать ряда распространенных ошибок, которые помешают добиться идеальной консистенции и вкуса. Об этом в беседе с «Известиями» 7 июня предупредил шеф-повар Антон Прокофьев.

Так, самой частой ошибкой является использование блендера — его использование в приготовлении картофельного пюре крайне не рекомендуется.

«Это должно быть минимально травматичное воздействие, потому что пробивать блендером — это означает выбить крахмал из картофеля и получить на выходе клейстер, а не пюре», — рассказал специалист.

По его словам, вместо блендера лучше использовать специальные протирочные машинки или венчики. Применение блендера допускается только при условии присоединения специальной насадки для пюрирования.

Второй распространенной ошибкой Прокофьев назвал то, что россияне зачастую путают пюре с толченным картофелем. Пюре — это бархатистая однородная текстура, а толченый картофель подразумевает наличие комочков, пояснил шеф-повар.

Еще одно заблуждение связано с использованием неподходящего сорта картофеля.

«Низкокрахмалистые сорта идеально подойдут для жарки, но для пюре нужны высококрахмалистые. Как правило, в магазинах продается нечто усредненное, например, сорт гала, он хорош и там и там», — пояснил Прокофьев.

Для приготовления идеального пюре он порекомендовал использовать запеченный картофель, вводить в него сливочное масло в соотношении один к одному.

В феврале шеф-повар из Великобритании Поппи О’Тул рассказала о секретах приготовления идеального картофельного пюре. По ее словам, первым делом необходимо нарезать овощи ровными кружками, а не класть в кастрюлю цельный картофель — таким образом сократится время приготовления. Далее картофель необходимо класть в холодную, а не кипящую воду, не забыв добавить достаточное количество соли.