Реклама
Прямой эфир

Шеф-повар назвал главные ошибки в приготовлении картофельного пюре

Шеф-повар Прокофьев назвал главные ошибки в приготовлении картофельного пюре
0
Фото: Global Look Press/Katharina Hild
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В приготовлении картофельного пюре важно избегать ряда распространенных ошибок, которые помешают добиться идеальной консистенции и вкуса. Об этом в беседе с «Известиями» 7 июня предупредил шеф-повар Антон Прокофьев.

Жемчуга в томате: исследователи русской кухни развенчали популярные мифы
Кулинарная история России в анекдотах, обрядах и рецептах

Так, самой частой ошибкой является использование блендера — его использование в приготовлении картофельного пюре крайне не рекомендуется.

«Это должно быть минимально травматичное воздействие, потому что пробивать блендером — это означает выбить крахмал из картофеля и получить на выходе клейстер, а не пюре», — рассказал специалист.

По его словам, вместо блендера лучше использовать специальные протирочные машинки или венчики. Применение блендера допускается только при условии присоединения специальной насадки для пюрирования.

Второй распространенной ошибкой Прокофьев назвал то, что россияне зачастую путают пюре с толченным картофелем. Пюре — это бархатистая однородная текстура, а толченый картофель подразумевает наличие комочков, пояснил шеф-повар.

Еще одно заблуждение связано с использованием неподходящего сорта картофеля.

«Низкокрахмалистые сорта идеально подойдут для жарки, но для пюре нужны высококрахмалистые. Как правило, в магазинах продается нечто усредненное, например, сорт гала, он хорош и там и там», — пояснил Прокофьев.

Для приготовления идеального пюре он порекомендовал использовать запеченный картофель, вводить в него сливочное масло в соотношении один к одному.

В феврале шеф-повар из Великобритании Поппи О’Тул рассказала о секретах приготовления идеального картофельного пюре. По ее словам, первым делом необходимо нарезать овощи ровными кружками, а не класть в кастрюлю цельный картофель — таким образом сократится время приготовления. Далее картофель необходимо класть в холодную, а не кипящую воду, не забыв добавить достаточное количество соли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022