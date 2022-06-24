Минтранс отверг опасения ICAO по поводу безопасности полетов в России

Министерство транспорта России не подтвердило опасения Международной организации гражданской авиации (ICAO), касающихся безопасности полетов в РФ. Об этом в ведомстве заявили 24 июня.

«Минтранс России не подтверждает опасения ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой «двойной» регистрацией воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов является высшим приоритетом российских авиационных властей», — сказано в сообщении.

В России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности, добавили в министерстве. Данную работу могут проводить 11 организаций, располагающих достаточным количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности.

«Российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — заверили в Минтрансе.

Накануне РБК стало известно о намерении ICAO присвоить России статус государства, у которого есть проблемы с организацией безопасности полетов. Опасения организации, входящей в структуру ООН, связаны с тем, что воздушные суда РФ зарегистрированы в реестрах разных государств, а это приводит к трудностям с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности. Самолет может быть законно зарегистрирован лишь в одной стране.

Во избежание получения статуса России необходимо устранить проблему двойной регистрации до 14 сентября. В противном случае РФ будет официально отнесена к странам с необеспеченной авиабезопасностью. В этот список входят также Эритрея и Бутан.

1 июня стало известно, что 15 российских авиакомпаний готовятся к оплате лизинга иностранных самолетов в рублях. Отмечается, что средства начнут поступать на рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты лизингодателям из недружественных стран после окончания срока фактической предоплаты. Постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 13 апреля.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Ранее в этот день стало известно о том, что российское правительство предлагает автоматически продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября.

Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции по защите Донбасса, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.