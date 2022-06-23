ICAO может присвоить РФ статус страны с проблемами в области авиабезопасности

Международная организация гражданской авиации (ICAO, входит в структуру ООН) может присвоить Российской Федерации статус государства, у которого есть проблемы с организацией безопасности полетов. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает РБК, ссылаясь на закрытый бюллетень организации от 15 июня.

Опасения ICAO обусловлены тем, что воздушные суда РФ зарегистрированы в реестрах разных государств, а это приводит к трудностям с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности. Самолет может быть законно зарегистрирован лишь в одной стране.

В ICAO добавили, что власти России должны разобраться с проблемой регистрации до 14 сентября во избежание получения вышеупомянутого статуса. В противном случае в РФ будут официально декларированы проблемы с обеспечением авиабезопасности, как в Эритрее и Бутане.

1 июня стало известно, что 15 российских авиакомпаний готовятся к оплате лизинга иностранных самолетов в рублях. Отмечается, что средства начнут поступать на рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты лизингодателям из недружественных стран после окончания срока фактической предоплаты. Постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 13 апреля.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Ранее в этот день стало известно о том, что российское правительство предлагает автоматически продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября.

Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции по защите Донбасса, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.