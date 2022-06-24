Очевидец рассказал о попытке пилотов увести Ил-76 от жилых домов

Пилоты военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Рязани, пытались увести воздушное судно от жилых домов. Об этом рассказал в пятницу, 24 июня, очевидец крушения «Известиям».

Соответствующий вывод мужчина сделал исходя из собственного опыта — он бывший летчик.

«Заход на посадку намного дальше. Здесь он просто падал. На куски развалился», — отметил очевидец.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани ранее в этот день. В происшествии погибли четыре человека, минимум шестеро госпитализированы, из них четверо в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя. По данным оборонного ведомства, самолет совершал учебно-тренировочный полет без груза, из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку. Воздушное судно было частично разрушено при соприкосновении с землей.

Отмечается, что после падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать. Кроме того, при падении самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.