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В Мелитополе рассказали водителям о переходе на российские ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины постепенно переходят на соблюдение ПДД Российской Федерации. В распоряжении «Известий» в пятницу, 24 июня, появились кадры работы сотрудников правоохранительных органов в городе Мелитополе Запорожской области.

Инспекторы ГИБДД РУВД Мелитополя к нетяжелым нарушениям относятся лояльно: провинившихся водителей информируют о новых требованиях и приглашают в отделение для получения дополнительных сведений. Поскольку не у всех мелитопольцев есть возможность изучить свод правил за отсутствием необходимой литературы, сборники ПДД нарушителям вручают в подарок.

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Российские постановления в некоторых аспектах отличаются большей строгостью. Так, по стандартам ПДД Украины, выезд на встречную полосу влечет за собой необременительный штраф, тогда как в РФ подобное нарушение карается лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, или штрафом в размере 5 тыс. рублей. Как отмечают работники ГИБДД, такие санкции лучше дисциплинируют.

Впрочем, обеспечение порядка движения — не единственная задача на новом месте. Так, сотрудники правоохранительных органов регулярно обнаруживают в Мелитополе плантации наркотической конопли.

Схема выращивания запрещенных растений не предполагает особой скрытности. Так, одно из подобных полей засажено вдоль трассы подсолнухами, за которыми скрываются тысячи кустов каннабиса. Со стороны лесополосы оборудована система полива.

Отмечается, что не так давно Мелитополь был столицей наркомании. Производство запрещенных веществ осуществлялось практически беспрепятственно, под покровительством местной полиции.

Прибывшие силы РФ развернули решительную борьбу с социальной язвой, поскольку употребление «легкой» конопли очень быстро может привести к серьезной зависимости от более опасных веществ, а впоследствии — к деградации личности и смерти.

Ранее, 21 июня, Корреспондент «Известий» показал работу автоинспекции группировки «Отважные» в ЛНР. Российские служащие регулярно прокладывают кратчайшие маршруты для военных колонн РФ, а также поддерживают безопасность и порядок на дорогах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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