Реклама
Прямой эфир
Мир
Байдену предрекли крупное унижение из-за Украины
Политика
В ГД назвали невозможной блокировку морского трафика между РФ и Калининградом
Мир
В США заявили о разгромном поражении ВСУ в Донбассе
Мир
Посол Украины Мельник пожаловался на веру немцев в победу России
Мир
В ЛНР допустили освобождение всей территории республики в ближайшее время
Культура
Украину окончательно лишили права провести «Евровидение-2023»
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
Зеленский признал усталость в регионах Украины от темы спецоперации России

Небензя оценил попытки США переложить вину за события в Афганистане

Небензя: попытки США переложить ответственность за события в Афганистане лицемерны
0
Фото: REUTERS/Ali Khara
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия считает лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на мировое сообщество. Об этом заявил 23 июня постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

«Ситуация в Афганистане не дает оснований для самоуспокоения»
Посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов — о террористической угрозе, положении соотечественников в республике и сотрудничестве Москвы и Душанбе

Он добавил, что Москва призывает западных доноров вернуть замороженные денежные средства Афганистана, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий.

«Призываем западных доноров прекратить спекулировать на афганскую тему, вернуть денежные средства в страну и начать оказывать всеобъемлющее содействие нормализации социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране без оговорок и предусловий», — добавил дипломат.

Именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране, подчеркнул Небензя.

Также представитель России назвал возмутительными заморозку западными странами активов Афганистана и попытки притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов. Эти действия серьезно осложняют развал экономики страны и парализуют банковскую систему, подчеркнул он.

Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь на 22 июня, оно осложнило и без того непростую ситуацию в стране. Как сообщили в ООН, погибли около 800 человек, более 1,4 тыс. пострадали.

22 июня МИД Афганистана обратился к местным и международным организациям с призывом оказать содействие в преодолении гуманитарного кризиса.

14 июня стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости. Объемы помощи установит при необходимости правительственная комиссия.

31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить инклюзивность афганского правительства, в том числе политическую.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022