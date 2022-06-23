Небензя оценил попытки США переложить вину за события в Афганистане

Россия считает лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на мировое сообщество. Об этом заявил 23 июня постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Он добавил, что Москва призывает западных доноров вернуть замороженные денежные средства Афганистана, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий.

«Призываем западных доноров прекратить спекулировать на афганскую тему, вернуть денежные средства в страну и начать оказывать всеобъемлющее содействие нормализации социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране без оговорок и предусловий», — добавил дипломат.

Именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране, подчеркнул Небензя.

Также представитель России назвал возмутительными заморозку западными странами активов Афганистана и попытки притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов. Эти действия серьезно осложняют развал экономики страны и парализуют банковскую систему, подчеркнул он.

Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь на 22 июня, оно осложнило и без того непростую ситуацию в стране. Как сообщили в ООН, погибли около 800 человек, более 1,4 тыс. пострадали.

22 июня МИД Афганистана обратился к местным и международным организациям с призывом оказать содействие в преодолении гуманитарного кризиса.

14 июня стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости. Объемы помощи установит при необходимости правительственная комиссия.

31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить инклюзивность афганского правительства, в том числе политическую.