Мощное землетрясение произошло в Афганистане

В Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к юго-западу от города Хост. Его население — более 96 тысяч человек, уточняет «Ридус». Очаг располагался на глубине 51 км.

Данных о пострадавших и погибших не поступало, сообщает «Москва 24».

Как отмечает телеканал «360», еще одно землетрясение произошло в Иране. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 5,3. Очаг залегал на глубине 10 км находился в 59 км в юго-востоку от города Мохр.

Информации о разрушениях и жертвах также не поступало.

20 июня на востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,0. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.