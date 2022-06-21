Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Тайваня

На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил сайт Insider Paper в понедельник, 20 июня.

Подземные толчки были зафиксированы в 38 км к югу от города Хуалянь. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 км в 09:05 по местному времени (01:05 по Гринвичу).

Глава сейсмологического центра Центрального бюро погоды Тайваня Чен Го-чан на пресс-конференции заявил, что в этом районе с 1990 года зафиксировано только два землетрясения магнитудой выше 6,0 и одно магнитудой около 6,0. Он сказал, что метеобюро не исключает новых подземных толчков магнитудой выше 5,0 в ближайшие дни.

Угроза цунами не объявлялась, поскольку магнитуда не превышала 7,0.

По статистике подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали, сообщает телеканал «360».

Также 20 июня землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии. Очаг залегал на глубине 10 км, пишет НСН. Подземные толчки ощутили жители ряда префектур, включая Ниигату. Эпицентр находился на полуострове Ното в префектуре Исикава.

Угроза цунами также не объявлялась, сообщает телеканал «Звезда». Информации о пострадавших и разрушениях не поступала, уточняет RT.

Эти подземные толчки являлись афтершоками землетрясения, произошедшего в воскресенье, 19 июня, в том же районе, в результате которого пострадали пять человек и был поврежден водопровод, а в ряде домов в Исикаве треснули стекла. Его магнитуда составляла 5,2, уточняет «Ридус».

18 июня в Иркутской области в акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 47 км от населенного пункта Большое Голоустное. Магнитуда составила 5,2. В Иркутске ощущались толчки магнитудой 2–3. В ведомстве уточнили, что разрушений нет.