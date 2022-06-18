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На Байкале произошло пятибальное землетрясение

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Фото: ТАСС/Байкальский Владимир
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В Иркутской области в акватории озера Байкал утром 18 июня было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 0:22 по местному времени (01:22 мск. — Ред.) произошло сейсмособытие, эпицентр которого оказался в Иркутской области, в акватории озера Байкал, в 47 км от населенного пункта Большое Голоустное», — говорится в сообщении.

Согласно имеющейся у МЧС информации, интенсивность в эпицентре землетрясения составила 5,2 балла по шкале Рихтера. В Иркутске ощущались толчки магнитудой 2–3. В ведомстве уточнили, что разрушений нет.

8 мая в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озеро Байкал произошло землетрясение магнитудой 8,3. МЧС РФ по региону зафиксировало толчки в 20:25 (15:25 мск).

Ученые поясняют, что юг Иркутской области находится в границах Байкальской рифтовой зоны, поэтому землетрясения могут возникать с некоторой регулярностью.

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