Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ

МИД Афганистана призвал помочь пострадавшим от землетрясения

МИД Афганистана призвал все гуманитарные организации помочь пострадавшим от землетрясения
0
Фото: REUTERS/BAKHTAR NEWS AGENCY
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Афганистана призвал местные и международные гуманитарные организации помочь в преодолении гуманитарного кризиса, разразившегося в стране из-за землетрясения. Об этом 22 июня сообщил телеканал Tolo News.

Шаткое положение: как россиян спасают от землетрясений
Сейсмоопасное жилье хотят приравнять к аварийному и включить в программу расселения

«Министерство иностранных дел призывает местные и международные гуманитарные организации к сотрудничеству в этом гуманитарном кризисе», — говорится в сообщении ведомства.

В среду утром было проведено экстренное заседание кабинета министров Афганистана, на котором обсуждалась помощь людям, пострадавшим от землетрясения. Глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа заявил, что число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1 тыс., а были ранены 1,5 тыс. человек.

Землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к юго-западу от города Хост. По данным Геологической службы США, магнитуда оценивалась в 6,1 по шкале Рихтера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022