МИД Афганистана призвал помочь пострадавшим от землетрясения

МИД Афганистана призвал местные и международные гуманитарные организации помочь в преодолении гуманитарного кризиса, разразившегося в стране из-за землетрясения. Об этом 22 июня сообщил телеканал Tolo News.

«Министерство иностранных дел призывает местные и международные гуманитарные организации к сотрудничеству в этом гуманитарном кризисе», — говорится в сообщении ведомства.

В среду утром было проведено экстренное заседание кабинета министров Афганистана, на котором обсуждалась помощь людям, пострадавшим от землетрясения. Глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа заявил, что число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1 тыс., а были ранены 1,5 тыс. человек.

Землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к юго-западу от города Хост. По данным Геологической службы США, магнитуда оценивалась в 6,1 по шкале Рихтера.