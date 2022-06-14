Президент России Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости, сообщил 14 июня спецпредставитель главы государства по этой стране, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам дипломата, свои соображения по этому вопросу доложила президенту межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане. Глава государства одобрил данное предложение.

«Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации», — отметил он.

Как он рассказал в эфире Первого канала, в Афганистане наблюдается сложная экономическая ситуация и она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные.

По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема в первую очередь зерновых.

«В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным», — заключил он.

11 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ждет от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов.

3 июня президент РФ назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.