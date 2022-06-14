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Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости

МИД России: Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости, сообщил 14 июня спецпредставитель главы государства по этой стране, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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По словам дипломата, свои соображения по этому вопросу доложила президенту межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане. Глава государства одобрил данное предложение.

«Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации», — отметил он.

Как он рассказал в эфире Первого канала, в Афганистане наблюдается сложная экономическая ситуация и она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные.

По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема в первую очередь зерновых.

«В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным», — заключил он.

11 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ждет от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов.

3 июня президент РФ назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

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