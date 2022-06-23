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Юрист оценил размер индексации пенсий на ближайшие три года

Юрист Капштык оценил размер индексации пенсий на ближайшие три года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Озвученные Министерством труда и соцзащиты России варианты индексации фиксированной части пенсий неработающих пенсионеров на 2023–2025 годы по факту составляют в совокупности за три года 10%. В дальнейшем государство будет отслеживать покупательскую способность населения и однозначно корректировать размер пенсий. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык в четверг, 23 июня.

Ранее в этот же день Минтруд предложил новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Они включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы. Так, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии вырастет на 6,8%, до 22 174 рубля, в 2024 году — до 23 390 рублей, в 2025-м — до 24 477 рублей. Пропорционально увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии: 7711,75 рубля в 2023 году, 8182,17 рубля в 2024-м и 8509,46 рубля в 2025-м.

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Капштык отметил, что расчет проекта бюджета ПФР на ближайшие три года, предусматривающего увеличение федерального трансферта в бюджет фонда до 5 трлн рублей в год, произвели, исходя из средней численности населения и прогноза по уменьшению количества пенсионеров в среднем в год. По словам юриста, это нужно, чтобы с учетом региональных и других надбавок получилась вполне справедливая и рациональная сумма надбавок.

Стоит учесть, что сегодня программа импортозамещения открывает новые рабочие места, и многие пенсионеры продолжают трудиться, следовательно, этот фактор также учитывается при расчете размера пенсий.

20 июня ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала об индексации выплат в некоторых регионах России с 1 июля 2022 года.

25 мая президент России Владимир Путин назвал основным приоритетом властей рост благосостояния и качества жизни граждан. Он отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается. Политик призвал, несмотря на обстоятельства в мире и экономические трудности, помогать гражданам в трудной жизненной ситуации.

Путин также поручил повысить пенсии, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 10%. Он пообещал, что размер выплат страховых частей пенсий неработающих россиян вырастет до 19,5%, притом что с 1 января они уже были увеличены на 8,6%, добавил президент.

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