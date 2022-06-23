Где и во сколько жители России смогут увидеть уникальный парад планет

Незадолго до рассвета 24 июня в России можно будет невооруженным взглядом увидеть уникальный парад планет Солнечной системы. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, Нептун и Уран выстроятся в одну линию. Они будут располагаться по мере удаления от солнца. Две последние планеты окажутся доступными для обзора только при наличии мощного телескопа.

В Южном полушарии Земли это редкое астрономическое явление будет видно особенно хорошо, так как они поднимутся над горизонтом раньше и выше, чем в Северном. Но и россияне не останутся без астрономического шоу.

Жители Москвы, области и городов, находящихся на этой же широте, а также Омска, Новосибирска, Екатеринбурга смогут наблюдать парад планет в половине третьего утра. В южных городах страны — с трех до половины четвертого.

Астрологи и эзотерики считают, что столь редкие природные явления обладают очень сильной энергетикой и оказывают огромное влияние на людей и их судьбы. Утверждают, что могут совершаться серьезные поступки, чаще всего необдуманные и не всегда положительные. Взаимоотношения в семье, карьере, финансовые вопросы — всё это может меняться очень быстро и неожиданно как в одну, так и в другую сторону.

Но энергию таких явлений всё же можно направить в нужное русло. Считается, что период благоприятен для отказа от вредных привычек. Положительно парад планет влияет на творческих людей: художников, писателей, музыкантов. В эти дни их вдохновение и талант увеличится в разы.

Что касается метеозависимых людей, то они несколько дней до и после события могут чувствовать слабость и апатию.

Астрономы, в свою очередь, не считают такие явления мистическими и не разделяют опасений астрологов. Они рекомендуют не пропустить парад и полюбоваться им, ведь в следующий раз такая возможность представится только в 2040 году.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о другом природном явлении 24 июня — сильном ультрафиолетовом излучении. В материале «Известий» рассказывается, каким образом он отражается на организме человека и как уберечься.