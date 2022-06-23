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Уникальный парад планет увидят жители России 24 июня

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Фото: Global Look Press/Robert Seitz
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В ночь на 24 июня 2022 года жители Земли, в том числе Российской Федерации, станут свидетелями редкого астрономического события — парада планет.

Сразу семь планет солнечной системы выстроятся в один ряд, а именно Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран. Поскольку последние наиболее отдалены от Солнца, увидеть их не удастся даже из телескопа.

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Частью захватывающего явления станет серп Луны, который будет сиять над Марсом и Венерой.

Лучше всего астрономическое явление будет видно в Москве и области, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Красноярске и Новосибирске начиная с 2:30 утра. Меркурий на фоне зари в указанных населенных пунктах заметен не будет.

Самые лучшие условия для просмотра полного парада будут у жителей юга РФ и республик Донбасса с 3:30 до 4:00 утра.

В следующий раз подобное по масштабу небесное шоу случится через 18 лет — 8 сентября 2040 года. Тогда в одну шеренгу встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн. Лунный серп будет между двумя последними.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил москвичей о другом природном явлении 24 июня — сильном ультрафиолетовом излучении. В материале «Известий» — каким образом он отражается на организме человека и как уберечься.

На сайте «Известий» также можно ознакомиться с прогнозом погоды в столице на сегодня и узнать, когда на юг России вернется жара.

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