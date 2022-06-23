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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность ожидается в Московском регионе в четверг, 23 июня, осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов.

Днем ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — северо-восточный, северный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 743–748 мм ртутного столба.

21 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном ультрафиолетовом излучении в Москве начиная с 24 июня. Эксперт рекомендовал избегать нахождения под открытыми лучами солнца в период с 11 до 20 часов.

Тогда же он спрогнозировал жаркие предстоящие выходные. По словам Вильфанда, начиная с субботы температура будет в диапазоне от +26 до +31 градуса. Он уточнил, что уже с четверга в столице будут перемещаться теплые воздушные массы.

Кроме того, в беседе с «Известиями» он заявил, что в Россию летом 2022 года вряд ли придет сильная жара. Соответствующий вывод он сделал, назвав характерный для лета прошлого года температурный режим. Метеоролог уточнил, что температура летом 2021 года была на три градуса выше многолетних значений.

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