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Nike остановит поставки в Россию

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Фото: Global Look Press/imago images.de/MANUEL GEISSER
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Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike остановит поставки своей продукции в РФ. Об этом рассказал «Известиям» источник в компании в четверг, 23 июня.

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Он уточнил, что производитель принял решение об окончательном уходе из страны. Это значит, что будет закрыт офис компании, в котором работает около 100 человек. Компенсация, которую они получат, является коммерческой тайной, добавил собеседник.

Плюс к этому изготовитель остановит ввоз продукции — Nike развивала в России собственную дистрибьюцию. Это значит, что одежда и обувь бренда смогут взъезжать в РФ по параллельному импорту.

Nike Inc. сообщила об уходе российского рынка ранее в четверг. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение больше не будут доступны в этом регионе. Магазины бренда недавно временно закрылись и больше не откроются.

26 мая представитель ассоциации «Русбренд», членом которой является Nike, заявил «Известиям», что компания остается в РФ. По его словам, у марки закончился срок действия договора с франчайзи-партнером Inventive Retail Group (IRG). Его не стали продлевать, так как в новых экономических условиях компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полном объеме, поэтому отношения остановили.

За день до этого глава IRG Тихон Смыков рассказал «Известиям», что до конца июля компания, выступавшая франчайзи-партнером сети Nike в России, закроет большинство магазинов бренда в стране. По мнению источника «Известий», российская компания не может заменить магазины, которые развивали под этой маркой.

Всего на территории России под управлением IRG находятся 37 фирменных магазинов Nike. С момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса их общее количество сократилось чуть более чем вдвое — из 116 осталось 56.

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