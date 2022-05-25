Nike закроет большинство магазинов в России до конца июля

До конца июля 2022 года российская компания Inventive Retail Group, выступавшая франчайзи ритейла американского бренда Nike, закроет на территории РФ большинство его магазинов. Об этом «Известиям» в среду, 25 мая, рассказал глава IRG Тихон Смыков.

«Суммарно отечественный ритейл развивал 37 точек зарубежной компании, девять уже закрыто, остается еще 28 магазинов», — заявил Смыков.

Ранее в этот же день сообщалось, что производитель спортивной одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с IRG, так как в ближайшее время не сможет организовать поставки в Россию.

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Тогда PR-директор компании подтвердила подлинность заявления и указала на небольшой ассортимент товаров, которые остались в наличии после остановки поставок. Всего на территории России под управлением IRG находятся 37 фирменных магазинов Nike. Из них девять уже не работают, а с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса общее количество сократилось чуть более чем вдвое — из 116 осталось 56.

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