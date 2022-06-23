Карта спецоперации на Украине 23 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 июня можно в материале «Известий».

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, против в ходе спецоперации продолжает нести серьезные потери. За сутки были уничтожены в общей сложности восемь украинских взводов РСЗО «Ураган», более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.

Также сбит 21 украинский беспилотник и перехвачена баллистическая ракета «Точка-У».

Кроме того, 23 июня союзные силы РФ и ЛНР завершили окружение украинской группировки под Лисичанском. В котел попали до 9 тыс. человек.

Генштиб ВСУ со своей стороны признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое, где силы ЛНР и ДНР, действующие при поддержке Вооруженных сил РФ, ведут операции по окружению группировок украинских войск.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».