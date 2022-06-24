Карта спецоперации на Украине 24 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 июня можно в материале «Известий».

В ходе ежедневного брифинга 24 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об освобождении 10 населенных пунктов в ЛНР в течение пяти дней. Речь идет о Лоскутовке, Подлесном, Мирной Долине, Щебкарьере, Врубовке, Нырково, Николаевке, Новоивановке, Устиновке и Рай-Александровке. Кроме того, полностью блокированы Горское и Золотое.

За сутки спецоперации уничтожены более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, два самолета Су-25 и пять беспилотников.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».