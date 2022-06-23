Суд оставил Венедиктова в списке СМИ-иноагентов

Черемушкинский суд Москвы оставил в силе решение о внесении в реестр СМИ — иностранных агентов бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Об этом 23 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Сторона Венедиктова в ходе заседания суда отметила, что иностранных средств на его счет не поступало. Финансирование поступало работодателям журналиста, а сам он получал зарплату согласно трудовому соглашению.

Представитель Минюста пояснил суду, что в ведомство поступила информация от Роскомнадзора о публикации и распространении Венедиктовым материалов СМИ — иностранных агентов. Он добавил, что по закону распространяющие подобные сведения лица, получающие средства от российского юрлица, получающего деньги из-за границы, может быть признано иноагентом.

МИД РФ выступил в суде третьей стороной, поддержав Минюст и просивший отказать в удовлетворении иска журналиста.

22 апреля Венедиктов сообщил о намерении оспорить решение о внесении его имени в списки иностранных агентов. Он счел решение незаконным.

Ранее в тот же день он был внесен в реестр СМИ-иноагентов. 3 марта совет директоров радиостанции принял решение о ликвидации ее радиоканала и сайта. На следующий день стало известно, что радиостанция отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отметил, что решение о ликвидации «Эха Москвы» принял собственник. По его словам, «радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры».