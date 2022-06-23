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В правительство внесли проект о регламентации разведения животных

Депутат Бурматов: в правительство внесли проект о регламентации разведения животных
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В правительство России внесен законопроект о регламентации разведения животных. Если инициатива будет поддержана, проект внесут в Государственную думу осенью в текущем году. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

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«Соответствующий законопроект мной уже подготовлен, сейчас он находится в правительстве на получении отзыва. <…>. Вносить буду осенью, если отзыв будет положительный», — подчеркнул он на пресс-конференции в четверг, 23 июня.

Днем ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о расширении полномочий властей российских регионов в области безнадзорных животных. Теперь регионы смогут ограничивать места выгула домашних животных на территориях школ, больниц и других социальных учреждений.

Кроме того, закон также предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными для предотвращения нападений на людей. Соответствующие методические указания должно разработать правительство РФ.

26 апреля сообщалось о том, что учет и маркировка домашних животных в России будут на добровольной основе. Бурматов объяснил это отсутствием на данный момент единой системы такой регистрации, «а также возможности одновременно поставить на учет 60 млн домашних животных».

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