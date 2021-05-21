За тех, кого приручили: в России заработает система учета животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря подготовить поправки в законодательство, касающиеся ведения учета как домашних, так и бездомных животных в стране. Среди прочего законотворцы определят, как должны работать приюты, кто и на каких условиях может заниматься разведением животных и как должен вестись их непосредственный учет. «Известия» пообщались с экспертами и выяснили, какими способами может быть реализовано поручение президента.

Поручение высшего уровня

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Причем в случае с бездомными речь, помимо прочего, идет о вакцинированных и стерилизованных особях.

Кабмин также должен подготовить поправки, регулирующие то, как организации и муниципальные образования должны владеть и распоряжаться бездомными животными на собственных территориях, передавать питомцев новым хозяевам и нести ответственность за нарушение этих правил. Кроме того, правительство отрегулирует сферу разведения домашних и диких животных (включая профильные клубы и ассоциации).

Отдельно будут проработаны вопросы, касающиеся приютов. По поручению президента кабмин определит, как именно хозяева должны отдавать своих питомцев в приюты, если их дальнейшее содержание невозможно, и как должно происходить изъятие животных, если владельцы обращаются с ними плохо. Для приютов временного и постоянного содержания создадут единые нормы, касающиеся длительности нахождения там животных, а также их потребностей в кормах и лекарствах.

Есть в планах работы правительства и внедрение системы реагирования на обращения граждан о насилии в отношении животных. Она прямо перекликается с еще одним пунктом поручения президента — формированием в обществе ответственного отношения к животным. Для достижения этой цели планируется создать механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних питомцев, а также развития благотворительной и волонтерской деятельности граждан в этой сфере. Отдельное внимание правительство уделит разработке и проведению соответствующих просветительских программ.

Между тем поручения, касающиеся животных, от Владимира Путина получило не только правительство, но и Генпрокуратура. Президент потребовал от надзорного ведомства выяснить, как органы исполнительной власти всех уровней и организации исполняют требования законов в области ответственного обращения с животными. Ответственным за эту задачу, выполнить которую необходимо до 1 сентября, стал генпрокурор Игорь Краснов.

Простая процедура

Ранее о необходимости регистрации домашних животных в России заявляли в Госдуме. По мнению председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, процедура должна быть простой и бесплатной, чтобы «не ложиться финансовым бременем на хозяев».

— Регистрация нужна по нескольким причинам. Во-первых, если у вас потеряется животное и оно не чипировано, не имеет татуировки, его будет невозможно отыскать. А так оно попадет в службу отлова, там считают метку, проверят по базе и вернут его, — объясняет депутат «Известиям». — Другая ситуация: если человек избавился от питомца, он должен быть наказан. А сегодня его просто невозможно найти.

Кроме того, считает собеседник портала, процедура поможет устанавливать владельцев собак, нападающих на людей. Так пострадавшим будет проще привлекать их к ответственности.

За тех, кого приручили_1 Устройство для сканирования чипа вживленного собаке, показывающее уникальный код животного Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Регистрация должна быть общей, но на первых порах добровольной. Потому ни о каких штрафах за отказ от нее речи быть не должно. Пусть это будет процедура, рассчитанная на ответственных хозяев, — резюмирует депутат Госдумы.

По словам директора международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светланы Сафоновой, новые меры помогут выяснить, сколько в России животных — домашних и бездомных, которых до этого никто не считал, и повысить ответственность граждан.

В свою очередь, юрист в области ветеринарии и участник «VetПроекта» в Крыму Александр Левиков рассказал «Известиям», что Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» был принят еще в декабре 2018 года. Однако действенных механизмов, которые бы примирили общество в этом вопросе, до сих пор не внедрено.

Несмотря на принятый закон, животных без владельцев не становится меньше — интернет пестрит объявлениями людей, пытающихся пристроить бездомную собаку или кошку. При этом регулярно появляется информация и о том, что в российских регионах собаки без владельцев нападают на взрослых и детей, в то время как согласно 498-ФЗ они должны пожизненно содержаться в приютах .

— Мониторинг популяции животных без владельцев — это то, о чем многие говорили, но чего нет до настоящего времени. А именно он позволяет решить проблему оценки эффективности проводимых мероприятий и определить те из них, которые нуждаются в финансировании острее всего, — отмечает Левиков.

Спектр вопросов

Как говорит в беседе с «Известиями» управляющий партнер Vet.City Линда Арсланова, направление работы, озвученное президентом, должно включать широкий спектр вопросов — от волонтерской деятельности и контроля за обращением с животными и до норм содержания животных в приютах и возможности их изъятия. — Главными направлениями работы должны стать обязательная стерилизация и контроль над разведением животных. Ведь даже самое массовое чипирование и самый массовый учет не дадут полной картины без контроля за популяцией, — объясняет Арсланова.

По словам специалиста, очень важно вначале ввести контроль за разведением, поскольку большинство бездомных животных когда-то были домашними, а уже потом переходить к их учету.

— Это всё в совокупности должно дать положительный эффект. Ведь ответственное обращение с животными — это атрибут развитого, цивилизованного государства. Но не надо рассчитывать на быстрые результаты, потому что страна у нас большая и правила в силу федеративности на местах могут отличаться, — считает собеседница «Известий».

С тем, что введение в России новых правил обращения с животными может потребовать времени, согласна и адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Ольга Туренко. По ее словам, такие нововведения неизбежно повлекут за собой большой объем изменений и дополнений, поскольку «цивилизованность подразумевает четкость регламентации всех нюансов, во всем многообразии форм и моделей ответственного отношения к животным».

Цена учета

По мнению Александра Левикова, в контексте поручения президента встают два главных вопроса: как именно будет осуществляться учет домашних животных в стране и сколько он будет стоить.

— Желательно, чтобы, по крайней мере, первые несколько лет учет животных был бесплатным. Осуществление учета животных возможно с помощью одного из компонентов ФГИС «ВетИС», что позволит обеспечить контроль за вакцинацией животных, — считает эксперт.

В свою очередь, адвокат Ольга Туренко говорит о том, что в новых правилах учета питомцев должно быть прописано ограничение численности животных у одного владельца. Причем особенно жесткими эти ограничения должны быть для людей, проживающих в многоквартирных домах.

— Необходимо ввести обязательное наличие идентификационного жетона у животного, а также создать единую базу регистрации и учета вакцинации животных с предоставлением доступа к ней медикам, — говорит Туренко.

При этом эксперт предлагает обязать полицейских помогать сотрудникам муниципальных служб, а при необходимости и самостоятельно принимать меры к отлову бездомных животных и к тем людям, которые нарушают установленные правила учета питомцев.

— Актуальным является и создание обширной сети приютов для бездомных животных. Причем у людей должна быть возможность при определенных жизненных обстоятельствах оставить животное в приюте, не выбрасывая его на улицу, — считает собеседница «Известий».

Западный опыт

Между тем в зарубежных странах вопрос с бездомными животными пытаются решить уже давно, причем с разной степенью успешности. Как говорит Линда Арсланова, самая продвинутая в плане заботы о бездомных животных страна — это Великобритания.

Там закон о защите животных появился в 1861 году. Другой пример — Германия и Нидерланды, где есть приюты, но нет бездомных животных.

В свою очередь, Ольга Туренко приводит в пример США, где на законодательном уровне регламентирована деятельность муниципальной службы контроля животных, а также правила их содержания.

— Главным принципом американской системы контроля животных является принцип того, что любое безнадзорное животное подлежит немедленному отлову специалистом по контролю, — объясняет специалист.

При этом американским муниципальным службам помогает полиция, сотрудники которой не имеют права проигнорировать безнадзорное животное в общественном месте. Также в США организована обширная сеть приютов для бездомных животных, внедрена и развивается система быстрого поиска пропавших животных, а также контролируется и ограничивается численность животных у одного владельца.

Кроме того, в Штатах введено обязательное административное наказание за несоблюдение правил обращения с животными, ведется статистический учет животных и популяризируется идея приобретения домашнего питомца из приюта для бездомных животных.