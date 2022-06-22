Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Государственная Дума приняла 22 июня в третьем, окончательном, чтении приняла закон о расширении полномочий властей российских регионов в области безнадзорных животных.

В рамках новых полномочий субъекты РФ могут самостоятельно установить ограничения на самовыгул домашних животных и дополнительные требования к их содержанию. Так, регионы смогут ограничивать места выгула домашних животных на территориях школ, больниц и других социальных учреждений.

Кроме того, закон также предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными для предотвращения нападений на людей. Соответствующие методические указания должно разработать правительство РФ.

Еще 14 июня первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал о планах рассмотреть соответствующие поправки. Он указал, что на сегодняшний день самовыгул является проблемой для городов и других населенных пунктов в стране, так как из-за этого растет число безнадзорных животных.

В декабре Московская областная дума разработала поправки к КоАП и направила в Госдуму законопроект о штрафах за выгул собак в неположенном месте. За нарушение других правил содержания домашних животных гражданам может грозить штраф до 3 тыс. рублей. Так, для граждан предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, за повторное нарушение — 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.