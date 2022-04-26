Учет и маркировку домашних животных в РФ предложили сделать добровольной

Учет и маркировку домашних животных в России предлагают сделать добровольной. Как выяснили «Известия», такую поправку во вторник, 26 апреля, ко II чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правого регулирования отношений в области ветеринарии» намерен внести первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды по Владимир Бурматов.

«Я вношу эту правку, потому что в данный момент структура Россельхознадзора не готова к всеобщей регистрации животных. Нет единой системы такой регистрации, а также возможности одновременно поставить на учет 60 млн домашних животных. Поэтому было бы правильно сначала, на первом этапе, сделать такую регистрацию добровольной», — пояснил парламентарий «Известиям».

По его словам, первыми такой возможность могут воспользоваться владельцы 10–15 млн животных. В первую очередь на это могут пойти собачьи и кошачьи федерации, питомники по разведению породистых животных, а также ответственные владельцы кошек и собак.

«Такая отсрочка от обязательной регистрации позволит государству отстроить всю систему. Сейчас Россельхознадзор будет этим заниматься с сельхозживотными, в отношении которых эти нормы будут обязательными после принятия законопроекта», — отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что постановка на учет домашних животных будет бесплатной, а выбор маркировки (чип, бирка, кольцо, клеймо) будет происходить на усмотрение хозяина.

20 января в Минсельхозе сообщили «Известиям», что находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект об обязательной маркировке и учете животных вступит в силу с 1 сентября 2022 года. При этом учет животных, подлежащих маркированию, будет осуществляться в сроки, установленные правительством, но не ранее 1 марта 2023 года. Новые нормы предлагается распространить на сельхозживотных. К ним в том числе отнесены коровы, кролики, свиньи, овцы, козлы, пчелы, рыбы, верблюды, северные олени.

Тогда же Бурматов рассказал Известиям», что кошек, собак и других домашних питомцев также внесут в закон об обязательной маркировке и учете животных. Он заявил, что домашних питомцев важно маркировать, так как есть много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности хозяев за выброшенного питомца.

В апреле прошлого года Бурматов пояснил, что проектом будет прописываться в КоАП ответственность за выброшенных домашних животных и питомцев, которые нанесли человеку вред.

В декабре 2021 года Московская областная дума разработала поправки к КоАП и направила в Госдуму законопроект о штрафах за выгул собак в неположенном месте. За нарушение других правил содержания домашних животных гражданам может грозить штраф до 3 тыс. рублей. Так, для граждан предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, за повторное нарушение — 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.