Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года

Закон об обязательной маркировке и учете домашних животных вступит в силу с сентября этого года. Об этом «Известиям» в четверг, 20 января, сообщили в Минсельхозе, подтвердив также, что новые нормы коснутся домашних животных.

«Находящийся на данный момент на рассмотрении в Государственной Думе законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» предполагается доработать, распространив его действие в части маркирования и учета животных также на животных, не относящихся к сельскохозяйственным, — отметили в министерстве.

В Минсельхозе уточнили, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2022 года, при этом учет животных, подлежащих маркированию, будет осуществляться в сроки, установленные правительством, но не ранее 1 марта 2023 года.

Накануне о соответствующем решении «Известиям» сообщил первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 апреля.

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