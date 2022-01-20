Кошек, собак и других домашних питомцев внесут в закон об обязательной маркировке и учете животных. Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Минсельхоз подготовит соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

Этим документом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. Еще в ноябре прошлого года он был внесен правительством в Госдуму. Однако в нынешней редакции касается только сельхозживотных. О том, что это будет исправлено, говорится в ответе Минсельхоза депутату, который обратился с этим вопросом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

«Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — рассказал «Известиям» Владимир Бурматов.

По его словам, эти поправки будут внесены ко второму чтению документа. Между тем рассмотрение в первом пройдет 26 января, рассказали в ГД.

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Кто в мешке: домашних питомцев включат в закон о маркировке