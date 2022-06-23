Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2023 года

Граждане РФ и Белоруссии не смогут получить чешские визы и временный вид на жительство до конца марта 2023 года. Это решение министерства иностранных дел Чехии поддержало и правительство страны. Об этом рассказал новостной портал Национального агентства печати и информации Чехии в среду, 22 июня.

Отмечается, что этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии, а его целью является оказание давления на РФ и Белоруссию, которая поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

К исключению относятся гуманитарные визы. Также это решение не касается тех, кто уже имеет вид на жительство или желает его продлить, членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — сказано в сообщении.

Выдачу виз россиянам Чехия приостановила 24 февраля, сразу после начала Москвой военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

17 июня стало известно о том, что украинский кабмин одобрил введение визового режима для россиян с 1 июля. Глава офиса президента страны Андрей Ермак пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом граждан России на территорию Украины, а также запросом общества.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что таким решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в Россию и получили здесь гражданство. По его мнению, визовый режим можно отнести к прочим недружественным действиям, которые Киев предпринимает в последние годы. Москве, отметил он, не нужно отвечать на это зеркально.

22 июня сообщалось, что Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ для участия в очередной сессии.