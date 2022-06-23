СК РФ возбудил дело в отношении офицера ВСУ после обстрела гражданских объектов

Возбуждено уголовное дело в отношении украинского офицера, приказавшего обстреливать гражданские объекты. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, командир батареи 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), лейтенант Роман Панченко в мае 2022 года неоднократно отдавал приказы подчиненным военнослужащим обстреливать из артиллерийских орудий жилые дома и места общего пользования в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), а также близлежащих населенных пунктов.

В ходе допроса Панченко признал, что знал о том, что в Северодонецке находится более 2 тыс. мирных жителей, и допускал, что в результате обстрелов могли пострадать люди.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»)», — говорится в сообщении.

Днем ранее СК РФ заочно арестовал офицера ВСУ Вячеслава Харитоненко, приказавшего заминировать акваторию Азовского моря. Отмечалось, что по приказу Харитоненко военнослужащие ВСУ провели минирование 45 км береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

20 июня СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса. Среди них — уголовное дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василия Шитри. В апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, выстрелил в группу людей, погибли два мужчины и две женщины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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