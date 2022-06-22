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СК заочно арестовал отдавшего приказ минировать Азовское море офицера ВСУ

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет (СК) России заочно арестовал офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Харитоненко, приказавшего заминировать акваторию Азовского моря. Об этом 22 июня говорится в сообщении на сайте ведомстве.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
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Заочный арест состоялся в рамках расследования уголовного дела в отношении командира 91 движимого отряда заграждения ВСУ Харитоненко и подчиненных ему военнослужащих. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

«По приказу Харитоненко военнослужащие подразделения провели минирование 45 км береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР», — отметили в ведомстве.

Местное население об этом не знало, в результате подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четверо моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук, подчеркнули в СК России.

Место дислокации названного подразделения установлено, выявлена и изъята служебная документация, установлено место погрузки мин в специальное минирующее транспортное средство «Амфибия».

«Помимо большого количества пустых ящиков, предназначенных для хранения мин, обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 кг взрывчатого вещества, а также 5 взрывателей к ним», — добавили в ведомстве.

Следователи установили местонахождение подорвавшегося на мине рыболовецкого судна, допрошены российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими.

Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

20 июня СК направил в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса. Среди них — уголовное дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шитри. В апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, выстрелил в группу людей, погибли два мужчины и две женщины.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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