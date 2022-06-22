СК заочно арестовал отдавшего приказ минировать Азовское море офицера ВСУ
Следственный комитет (СК) России заочно арестовал офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Харитоненко, приказавшего заминировать акваторию Азовского моря. Об этом 22 июня говорится в сообщении на сайте ведомстве.
Заочный арест состоялся в рамках расследования уголовного дела в отношении командира 91 движимого отряда заграждения ВСУ Харитоненко и подчиненных ему военнослужащих. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).
«По приказу Харитоненко военнослужащие подразделения провели минирование 45 км береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР», — отметили в ведомстве.
Местное население об этом не знало, в результате подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четверо моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук, подчеркнули в СК России.
Место дислокации названного подразделения установлено, выявлена и изъята служебная документация, установлено место погрузки мин в специальное минирующее транспортное средство «Амфибия».
«Помимо большого количества пустых ящиков, предназначенных для хранения мин, обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 кг взрывчатого вещества, а также 5 взрывателей к ним», — добавили в ведомстве.
Следователи установили местонахождение подорвавшегося на мине рыболовецкого судна, допрошены российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими.
Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
20 июня СК направил в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса. Среди них — уголовное дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шитри. В апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, выстрелил в группу людей, погибли два мужчины и две женщины.
1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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